В Новосибирской области вводят новый механизм обеспечения детей-сирот жильем

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности рассмотрел проект закона о совершенствовании механизма реализации масштабных инвестиционных проектов региона. Он направлен на решение вопроса обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— Проект закона Новосибирской области разработан в целях активизации инвестиционных процессов на территории Новосибирской области, а также для обеспечения жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — отметил и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. — Предложенный законопроект предполагает использование механизма выдачи детям-сиротам жилья с привлечением масштабных инвестиционных проектов.

Вице-спикер регионального парламента Ирина Диденко подчеркнула, что ранее проект закона уже рассматривался на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Она предложила вынести на сессию проект закона для принятия в первом чтении.

— Этот закон открывает дополнительные возможности и стимулы для строительства жилья застройщиками. Квартиры будут передаваться в определенном объеме и установленном законом порядке сначала государству, в лице регионального правительства, а затем детям-сиротам, — уточнила она.

Напомним, сегодня такой механизм действует для решения проблем «обманутых дольщиков». В рамках МИПа застройщики получают землю под строительство новых домов без торгов. Взамен они вкладывают определенную сумму в завершение долгостроя и предоставляют определенное количество квадратных метров гражданам, отнесенным к категории обманутых дольщиков.

По данным регионального правительства, в Новосибирской области 3,5 тысячи ребят из категории детей-сирот нуждаются в обеспечении жилыми помещениями. С начала 2023 года уже приобретено 558 квартир, а всего планируется обеспечить собственным жильем порядка 1200 человек.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске в очереди на жилье стоят более 2,6 тысяч детей-сирот.