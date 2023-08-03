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В Новосибирске в очереди на жилье стоят более 2,6 тысяч детей-сирот

  • 03/08/2023, 16:15
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В Новосибирске в очереди на жилье стоят более 2,6 тысяч детей-сирот
В 2023 году квартиры и жилищные сертификаты получат 536 человек.

В 2023 году в Новосибирске 536 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат квартиры или жилищные сертификаты. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами. Это в три раза больше, чем в прошлом году (в 2022 году жильём обеспечили 166 новосибирцев). Всего в очереди на жилье стоят 2 682 человека.

По словам мэра, в этом году для решения жилищного вопроса детей-сирот правительством Новосибирской области было выделено свыше двух миллиардов рублей (в прошлом году 490 млн рублей). На эту сумму планировалось решить жилищный вопрос 507 нуждающихся в жилье детей – приобрести 204 квартиры и оформить 303 сертификата.

— План был реализован уже в первом полугодии, причем удалось приобрести на 29 квартир больше, чем планировалось, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Итого приобретено 233 квартиры (221 квартира на территории города Новосибирска и 12 – на территории Новосибирского района, около улицы Краузе). Ещё 303 льготника получили социальную выплату в виде жилищного сертификата.

Анатолий Локоть добавил, что при выделении дополнительных средств из областного бюджета во втором полугодии работа по обеспечению детей-сирот жильём будет продолжена.

Ранее редакция сообщала, что порядка 1200 детей-сирот получат ключи от новых квартир в текущем году по региональной программе.

Фото: pixabay.com, mastersenaiper

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : жилье для детей-сирот жилищный сертификат


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