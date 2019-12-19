В Новосибирской области выявлены продукты с будущими датами выработки

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области в ходе мониторинга системы «Меркурий» установило факты оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию с указанием будущих дат выработки, сообщили в пресс-службе ведомства.

— 11 ноября текущего года уполномоченное лицо ООО «Сиббарс» при оформлении эВСД на сливочное масло указал датой выработки 27 ноября. Общий вес выработанной продукции составил 270 кг, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Аналогичные нарушения были выявлены при оформлении эВСД уполномоченными лицами СПК «Кирзинский», ООО «Гармед.Ком», ООО Пепсико Холдингс» и ИП Польгерт Юлия Александровна, которые в ноябре оформляли эВСД на йогурты, творожный продукт, молоко и колбаски с указанием более поздних дат выработки в ноябре и декабре 2019 года. Общий вес продукции, оформленной с нарушениями, составил 422,7 кг.

В ведомстве подчеркнули, что вся продукция предназначалась для реализации в сфере розничной торговли.

По всем вышеуказанным фактам нарушений при оформлении продукции «будущего» регистрация и работа уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов с 16 декабря 2019 года заблокирована на 6 месяцев.

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