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«Яндекс» назвал самые популярные запросы новосибирцев в 2019 году

В ТОП попали проблемы с вывозом мусора, выборы мэра и появление футбольного клуба «Новосибирск».
  • 19/12/2019, 13:42
«Яндекс» назвал самые популярные запросы новосибирцев в 2019 году

Компания «Яндекс» исследовала запросы новосибирцев в своей поисковой системе.

По данным сервиса, чаще всего новосибирцы искали информацию, связанную с вывозом мусора в регионе, неправильное выставление счетов и конфликты между участниками рынка.

На втором месте — выборы мэра Новосибирска. Напомним, в выборах мэра Новосибирска принимали участие 15 зарегистрированных избиркомом кандидатов. Явка на выборах составила 20,68%. По итогам голосования мэром Новосибирска избран Анатолий Локоть (КПРФ) —  123 378 голосов (50,25%).

Замыкает тройку самых популярных запросов новость о создании футбольного клуба «Новосибирск» вместо ФК «Сибирь». Напомним, в июне власти Новосибирской области объявили о создании нового футбольного клуба «Новосибирск». Причиной такого решения было названо неэффективное управление футбольным клубом «Сибирь».

На четвёртом месте в интересах новосибирцев оказалось громкое дело с исчезновением и убийством Натальи Устиновой. Молодая женщина поехала покупать новый автомобиль и пропала. Спустя месяц тело женщины обнаружили в Кировском районе на пустыре.

Замыкает пятёрку интересов новосибирцев информация о появлении такси «Ситимобиль» в Новосибирске. Сервис такси «Ситимобил» начал работу в Сибирском федеральном округе в сентябре текущего года. Новосибирск стал для компании первым городом за Уралом.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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