В Новосибирской области за сутки выявлено 180 случаев коронавируса

На утро 28 октября в регионе выявлен 16 761 случай коронавирусной инфекции (+180 за сутки), в том числе у 1 064 детей. 13 924 пациента выздоровели (+158 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 70 лет и женщины, им было 64 года, 72 года, 74 года и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 574 человека.

— В отделениях реанимации находятся 122 человека. На ИВЛ – 32 пациента, — говорится в сообщении.

Госпитализированы всего 76 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 971. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 1 401 пациент.

Отмечается, что всего в Новосибирской области сделано 685 746 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 449 жителей региона, 53 337 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 5 984 обращения, госпитализированы 18 человек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области