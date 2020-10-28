МФО Сибири прокредитовали представителей МСБ почти на 2,3 млрд рублей

По итогам 6 месяцев 2020 года микрофинансовые организации Сибирского федерального округа выдали займов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму почти 2,3 млрд рублей. Объем кредитования вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом более чем 95% всех займов, выданных бизнесу, как по объему, так и по количеству, пришлись на государственные фонды микрофинансирования, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Такая динамика связана с тем, что большинство государственных МФО в регионах Сибири скорректировали свои кредитные продукты и их условия для поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии. Например, появились специальные программы кредитования для предприятий из перечня отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции, под ставку от 1% до 3% годовых. При этом в первые месяцы действовал льготный период по ставке 0% годовых. Такие займы государственные фонды выдавали для выплаты зарплат сотрудникам, закупку сырья, оплату налогов, страховых взносов и на другие цели, — констатировали в пресс-службе.

Отмечается, что для остальных заемщиков также были введены специальные льготные программы кредитования. Кроме того, большинство таких МФО сократило время рассмотрения заявок до одного дня, упростило процедуру подачи документов, а также увеличило срок подачи отчета о целевом использовании займов. Государственные фонды микрофинансирования, помимо кредитных каникул по закону, предоставляли бизнесу собственные программы по рефинансированию и отсрочке платежей.

— Займы от таких фондов в период ограничений для небольших компаний стали существенной поддержкой. Предприятия могли оперативно занять средства, чтобы выдать зарплату сотрудникам или перестроить свои бизнес-процессы с учетом новых реалий. При этом такие займы незначительно увеличили долговую нагрузку благодаря низким ставкам. Мы также видим, что увеличились суммы, которые бизнес занимал в государственных фондах микрофинансирования в первом полугодии. Количество займов выросло примерно в полтора раза, тогда как объемы кредитования — почти двукратно. Это значит, что займы на поддержку предпринимательской деятельности были интересны бизнесу не меньше, чем банковские кредиты по государственным программам, — отметил Николай Морев, начальник Сибирского ГУ Банка России. Он также добавил, что специальные льготные программы от таких фондов продолжают действовать и по-прежнему доступны для субъектов МСП.

На 1 июля 2020 года в Сибирском федеральном округе действовали 32 государственных фонда микрофинансирования. Всего в Сибири было зарегистрировано 295 МФО.

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