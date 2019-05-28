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В Новосибирской области завершается посевная кампания

До 1 июня в большинстве районов региона планируется завершить, сев зерновых.
  • 28/05/2019, 17:20
В Новосибирской области завершается посевная кампания

В настоящее время в регионе выполнено почти 80% от запланированного объема ярового сева, что существенно превышает показатели прошлого года. Яровые культуры размещены на площади почти в 1 млн 485 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, первыми в регионе еще на прошедшей неделе, завершили посевную кампанию хозяйства Маслянинского района. Высокие темпы сева – свыше 90% – у сельхозпроизводителей Ордынского, Чулымского, Сузунского районов.

— Темпы ярового сева этой весной существенно выше показателей как прошлого, так и 2017 года. Два года назад на эту дату у нас было примерно 76% от плана, в 2018 году – еще меньше — 25,9%. Такому ходу кампании способствуют как погодные условия, так и более высокая в текущем году степень подготовки к проведению весенних полевых работ: закупки семян, удобрений, ГСМ, подготовки техники, — отметил Евгений Лещенко. — Как и было заложено в параметрах рабочего плана, сев зерновых в большинстве районов Новосибирской области будет завершен к 1 июня.

Отмечается, что более половины отведенных под все яровые площадей занято пшеницей – 787 тыс. га (83,2% от запланированных объемов сева этой культуры). Всего же зерновые и зернобобовые размещены на площади 1 млн 126 тыс. гектаров – это 80,3% от плана.

Сев технических культур в регионе продолжается не менее быстрыми темпами. Рапсом, подсолнечником, льном-кудряшом, соей и другими масличными занято более 138,4 тыс. га (почти 90% от плана). Семь районов уже завершили посев технических культур, пять из них — с перевыполнением плановых показателей: Купинский район (131%), Чистоозерный район (121%), Тогучинский район (132%), Болотнинский (111%) и Барабинский (102%).

Овощи открытого грунта высевают, главным образом, в Новосибирском, Мошковском и Ордынском районах — они занимают площади в 450 га — примерно половина от плановых значений. Картофеля посажено 2,8 тыс. гектаров (почти 92%).

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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