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ВТБ и ФРИИ запускают акселератор технологических стартапов

  • 28/05/2019, 18:02
Акселерационная программа рассчитана на 4 месяца.

ПАО Банк ВТББанк ВТБ открывает второй набор корпоративного акселератора, его партнером выступит Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Итогом предыдущего набора акселерационной программы, завершившейся весной текущего года, стало 15 пилотных проектов, запущенных бизнес-подразделениями банка совместно с технологическими стартапами.

Для нового набора банком было принято решение сфокусироваться на поиске проектов и команд, развивающих инструменты b2c-маркетинга, сервисы для розничных клиентов и малого бизнеса, технологии оценки потенциальных заемщиков, сервисы для улучшения работы с клиентами, решения для контакт-центров и отделений банков, сбор и анализ данных. Полный перечень направлений отбора проектов размещен на сайте. Заявки на участие в акселераторе принимаются до 1 августа.

Акселерационная программа рассчитана на 4 месяца. За это время команды получат обратную связь от функциональных и бизнес-подразделений банка, смогут доработать технологическое решение и протестировать его возможности. В финале команды представят результаты своих пилотных проектов топ-менеджменту банка в рамках демо-дня. Самые успешные получат возможность масштабировать свое решение в контуре банка.

— Акселератор нацелен на поиск и быстрое пилотирование готовых инновационных решений в интересах бизнес-подразделений ВТБ (ПАО). Такой формат взаимодействия со стартапами позволяет быстро проверить применимость их продуктов и возможность их интеграции в банковскую инфраструктуру, оценить бизнес-эффект и сократить время вывода на рынок новых сервисов для наших клиентов. Запуску программы предшествовало глубокое исследование потребностей функциональных и бизнес-подразделений банка. Мы уверены, что решения, на поиске которых фокусируется второй набор, — это именно то, что сейчас необходимо, — отметила Наталия Дегтярева, директор корпоративного акселератора ВТБ.

— Уже за первый месяц программы мы рассчитываем «погрузить» стартапы в задачи банка, доработать решения в соответствии с его требованиями и сформулировать задачи пилотных проектов. Эксперты ФРИИ помогут проектам расставить приоритеты и наладить эффективную коммуникацию с бизнес-заказчиками. Для стартапов акселератор — это отличная возможность глубоко погрузиться в потребности такого крупного заказчика как ВТБ. А для банка — быстро тестировать технологии и интегрировать нужные решения в свою инфраструктуру, — поделилась Ирина Тарасова, директор департамента корпоративных программ ФРИИ.

Фото: пресс-служба банка

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