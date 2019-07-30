В Новосибирской области земельные участки дешевеют

По мнению экспертов «Авито Недвижимость», продолжающийся общероссийский рост стоимости городской недвижимости стимулирует интерес к загородной недвижимости.

— Покупка земельных участков является одним из самых популярных вариантов: во II квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года спрос на землю по всей стране увеличился на 1,5%, а предложение еще сильнее – на 11%, — говорят специалисты.

Отмечается, что стоимость земельных участков в целом по России падает.

— За год средняя цена за сотку в стране прошла отметку в 90 тыс. рублей, снизившись на 3,3% до 87 681 руб. Наибольшее снижение ценника произошло в Нижегородской области (-6,9%), а по росту стоимости лидирует Саратовская область (10%). В 18 из рассматриваемых регионов земля продавалась ниже общероссийского уровня. Самая доступная земля во II квартале 2019 года продавалась в Кемеровской области (28 тыс. рублей за сотку). Примечательно, что именно в этом регионе дешевле всего продавались и дома – самый распространенный на рынке тип загородного жилья в стране (68,1% по предложению, 65,4% по спросу), — говорят эксперты.

Самая дорогая земля – в южных регионах. Ростовская область занимает первое место в рейтинге с ценой в 234 тыс. рублей за сотку, следом идет Краснодарский край (211 тыс. рублей), на третьем месте – Крым (201 тыс. рублей). В первую пятерку по цене также вошли Московская область (120 тыс. рублей) и Ставропольский край (114 тыс. рублей).

Средняя стоимость сотки земли в Новосибирской области во II квартале 2019 года составила 62 тыс. рублей, что на 3,1% дешевле, чем годом ранее.

Специалисты «Авито Недвижимость» подчеркивают, что земельные участки уверенно занимают второе место в структуре предложения: на них приходится 38% от всего объема. В структуре спроса земля занимает третье место (14,9%), второе место у дач (20,4%), а самая большая доля – у домов (55,6%).

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