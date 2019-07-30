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В регионе два депутата досрочно лишены своих полномочий за нарушения антикоррупционного законодательства

Они не предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.
  • 30/07/2019, 17:42
В регионе два депутата досрочно лишены своих полномочий за нарушения антикоррупционного законодательства

Прокуратура Мошковского района Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции депутатами советов депутатов муниципальных образований Мошковского района, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Установлено, что в нарушение требований закона депутат совета депутатов Широкоярского сельсовета и депутат совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области не предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения в отношении своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 2018 год.

По результатам проверки прокуратура района внесла в советы депутатов представления об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции с требованиями о досрочном прекращении полномочий депутатов.

Отмечается, что после рассмотрения на сессиях представительных органов представлений, требования прокурора удовлетворены, нарушившие антикоррупционное законодательство депутаты досрочно лишены своих полномочий.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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