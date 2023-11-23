В новосибирском Академгородке агрессивная собака в присутствии хозяина напала на прохожего

Вечером 22 ноября на лесной тропинке между остановкой общественного транспорта «Цветной проезд» и железнодорожной станцией «Обское море» местный житель Сергей обратил внимание, что к нему приближается человек с фонариком и черной собакой среднего размера, которая была без поводка и бежала впереди хозяина.

Внезапно животное набросилось на сибиряка, вцепившись в левую руку. Около минуты Сергей кричал и звал на помощь.

— При приближении собака напала на меня, сильно лаяла. В итоге начала прыгать, тянуть за левую руку и будто пытаться её оторвать. Я все это время звал на помощь, человек (хозяин) шел спокойно мимо, в какой-то момент он сказал „а не*** было здесь ходить“, окликнул собаку, и она пошла за ним, — рассказал в беседе с Atas.info пострадавший.

В породах собак он не разбирается, но предполагает, что это мог быть питбультерьер. У Сергея остались на руке следы от его укусов, и куртка оказалась порвана.

В настоящее время он готовится обратиться с заявлением в полицию.