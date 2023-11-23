Поставщика 49 троллейбусов выбрали в Новосибирске

Определен поставщик 49 низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом в Новосибирск. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Отметим, что на торгах была только одна организация. Цена составила 3,07 миллиарда рублей. Срок поставки обозначен до 30 ноября следующего года.

Напомним, что технику планируется приобрести на условиях лизинга. Это должны быть новые троллейбусы, изготовленные не ранее 2023 года, не бывшие в эксплуатации. Также указано, что техника должна быть работоспособной и обеспечивающей предусмотренную производителем функциональность, не бывшей в ремонте, не восстановленной и не собранной из восстановленных компонентов.

Пассажировместимость одного троллейбуса должна составлять от 90 до 100 человек, не менее 33 мест для сидения. В салоне на поручнях у всех дверей необходимо установить кнопки вызова водителя, в состав системы аудиовизуального оповещения пассажиров войдут светодиодное табло, бегущая строка и остальное. В транспорте также разместят видеорегистраторы.

Ранее редакция сообщала о том, что меньше половины контрактных троллейбусов получил Новосибирск.