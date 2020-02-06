В Новосибирском Академгородке завершилась молодежная Зимняя школа CompTech@Nsk-2020

В новосибирском Академгородке завершилась четвертая молодежная Зимняя школа компьютерных технологий CompTech@Nsk-2020, участники которой слушали лекции, работали на семинарах и защищали свои проекты перед коллегами и авторитетным жюри. Организаторы — Институт вычислительных технологий СО РАН и Новосибирский государственный университет, сообщили в пресс-службе ИВТ СО РАН.

Отмечается, что бесплатная для участников школа собрала около 200 студентов из Новосибирска и окружающих городов Сибири: Барнаула, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Красноярска.

— Цель школы — дать студентам опыт работы в команде над цельным проектом, расширить их профессиональный кругозор и помочь с выбором специализации, — рассказали в оргкомитете мероприятия. — На школе представлено два трека: Data Science и Software Engineering. 30 лекций этих треков идут параллельными потоками, участники могут выбрать к прослушиванию один из них. Помимо лекционной части желающие смогли поучаствовать в разработке проекта. Каждый мог выбрать по желанию либо только лекционную часть, либо лекционную и проектную.

Около 100 участников CompTech@Nsk-2020 во второй половине каждого дня работали над 15 практическими проектами под руководством опытных кураторов из IT-компаний, ИВТ и других институтов СО РАН. В последний день школы в «Точке кипения» Академпарка прошла защита проектов. Проектанты представили решения и сервисы в самых разных сферах: например, сразу несколько относились к нейрофизиологии и обработке больших данных, а один облегчал жизнь авторам текстов, находя до десятка гиперонимов на каждое слово (для слова «кошка» гиперонимы — животное, млекопитающее, четвероногое и т.д.).

Некоторые «стартапы за неделю» ориентированы на решение житейских проблем — например, оценки мебели по фотографиям. Около 30 000 объектов, реально продаваемых в интернете, стали первоначальной базой для обучения нейросети способности прогнозировать реальную цену и на прочие предметы мебели. Живой интерес вызвал проект студентов НГУ, призванный им же помочь: мониторинг свободных мест и розеток в рекреационных зонах на время перерывов между занятиями. Практически все разработки участников школы носят незавершенный характер и требуют развития — это связано как с возможностями студентов, так и с недостатком времени.

Фото: пресс-служба ИВТ СО РАН