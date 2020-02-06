«НАЗ им. Чкалова» нашел контракты

— «Новосибирский авиаремонтный завод им. В.П.Чкалова» — филиал ПАО «Компания «Сухой» — в 2019 году успешно освоил производство мотоотсеков для нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2. В октябре два первых мотоотсека были отправлены на ОАО «Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова» (филиал ПАО «Туполев»), где изготавливаются уникальные бомбардировщики, — сообщил начальник департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько на итоговом отраслевом совещании.

— Самое главное, что завод продолжит производство Су-34. Этот вопрос практически решен, — добавил глава департамента мэрии.

Кроме того, на заводе продолжаются работы по созданию тяжелого ударного беспилотника новейшего поколения С-70 «Охотник». Он участвует в гражданских проектах по производству Sukhoi Superjet-100, а также в создании самолета нового поколения МС-21.

О каком количестве самолетов может идти речь, чиновник не уточнил. Напомним, в августе 2019 года министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров сообщал журналистам, что до конца 2019 года станет известно, сможет ли «НАЗ им. Чкалова» получить новый заказ в рамках ГОЗ. По его словам, речь шла о ремонте самолетов Су-34, которые завод выпускал ранее.

— У них очень хорошая, перспективная тематика. Есть интересные заделы. Новое руководство завода (В 2018 году на должность директора предприятия назначен Сергей Панасенко. — Ред.) в 2019 году провело колоссальную работу по привлечению заказов на предприятие. Сегодня мы смотрим на его развитие достаточно оптимистично, — говорит Люлько.

Александр Люлько также сообщил корреспонденту InfoPro54: если «НАЗ им. Чкалова» реализует все, что запланировано, то предприятие будет обеспечено заказами до 2035 года.

Комментируя тему сокращения персонала, собеседник InfoPro54 отметил, что этот вопрос обсуждался с руководством завода.

— Возможно, будет какая-то естественная оптимизация. Крупных сокращений не ожидается, — добавил он.

Напомним, в мае 2019 года в региональных СМИ появилась информация о возможном закрытии «НАЗ им. В.П. Чкалова» (после того как предприятие досрочно завершит выполнение гособоронзаказа), массовом сокращении сотрудников и переносе производства на другое предприятие «Компании «Сухой» в Комсомольск-на-Амуре. Тогда представители городской и областной власти воздерживались от комментариев на эту тему. «Объединенная авиастроительная корпорация» (в ее структуру входит «Компания «Сухой») информацию опровергла. В конце мая на предприятие приезжал председатель совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Анатолий Сердюков.