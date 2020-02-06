«НАЗ им. Чкалова» нашел контракты

— «Новосибирский авиаремонтный завод им. В.П.Чкалова» — филиал ПАО «Компания «Сухой» — в 2019 году успешно освоил производство мотоотсеков для нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2. В октябре два первых мотоотсека были отправлены на ОАО «Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова» (филиал ПАО «Туполев»), где изготавливаются уникальные бомбардировщики, — сообщил начальник департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько на итоговом отраслевом совещании.
— Самое главное, что завод продолжит производство Су-34. Этот вопрос практически решен, — добавил глава департамента мэрии.
О каком количестве самолетов может идти речь, чиновник не уточнил. Напомним, в августе 2019 года министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров сообщал журналистам, что до конца 2019 года станет известно, сможет ли «НАЗ им. Чкалова» получить новый заказ в рамках ГОЗ. По его словам, речь шла о ремонте самолетов Су-34, которые завод выпускал ранее.
— У них очень хорошая, перспективная тематика. Есть интересные заделы. Новое руководство завода (В 2018 году на должность директора предприятия назначен Сергей Панасенко. — Ред.) в 2019 году провело колоссальную работу по привлечению заказов на предприятие. Сегодня мы смотрим на его развитие достаточно оптимистично, — говорит Люлько.
Комментируя тему сокращения персонала, собеседник InfoPro54 отметил, что этот вопрос обсуждался с руководством завода.
— Возможно, будет какая-то естественная оптимизация. Крупных сокращений не ожидается, — добавил он.
Популярное с сайта