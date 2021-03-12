В новосибирском метро заменят голоса, объявляющие станции

Уже скоро в новосибирском метро могут зазвучать голоса новых дикторов. Об этом Радио «Комсомольская правда» сообщил композитор Дмитрий Медведев. Лидер группы «Шарлотта Рококо» давно хотел придать новое звучание подземке и, наконец, сделал это.

— Очень хотелось сделать приятный подарок городу. Это зрело давно, а в связи с тем, что грядут международные спортивные мероприятия, хочется сделать современней, интересней и лучше. Идея понравилась руководству метрополитена, — рассказал Дмитрий Медведев.

Музыкант согласовал с текст и выбрал дикторов, которым предложил его озвучить. А вместе с товарищами по группе «Шарлотта Рококо» записал звуковое оформление.

— Многие люди в XXI веке бывали в разных городах и странах, слышали, какими могут быть звуковые маркеры и обращения к пассажирам. Даже в самолете человек слышит другое отношение к себе, — рассуждает музыкант. — Гораздо приятнее находиться в транспорте, когда тебе в этом транспорте рады, с тобой разговаривают в приятной манере. В этом и заключалась моя концепция: сделать из формальных сообщений — позитивные, приятные на слух, сделать поездку в метро приятней. Застарелое суровое советское обращение немного нагоняет депрессию и уныние.

Дмитрий Медведев говорит, что выполнил работу безвозмездно. А в качестве дикторов задействовал актеров театра «Глобус» Арину Литвиненко и Владимира Дербенцева. Так что скоро в подземке зазвучат голоса Золушки и Снегурочки, Льва Толстого и Бабы Яги — это лишь некоторые из ролей новосибирских актеров. Владимир Дербенцев также снимается и в кино, он сыграл в «Гайлере» и «Неустранимых противоречиях» — фильмах режиссера Петра Дикарева.