Архивные документы уже приходится хранить на парапетах

В ближайшие три года управлению областной архивной службы предстоит решить вопрос с площадями для хранения документов. По информации, озвученной в рамках пресс-конференции в ТАСС начальником управления Константином Захаровым, заполненность специализированных помещений приближается к отметке в 100%.

— Мы перевалили за 97%, — сообщает Захаров. — В ближайшие год-полтора подойдём к 100%. Но у нас есть дополнительные места, где можно разместить стеллажи и продлить хранение документов еще где-то до трех лет. Наша основная задача — это решение по площадям. Есть некоторые резервы по размещению стеллажей. Есть помещение на Советской. Какое-то уплотнение проведем. Еще один резерв: у нас один этаж арендует архив ЗАГС, будем решать вопрос об их переезде в другое помещение.

В то же время сами архивные работники считают, что вопрос нужно решить не за ближайшие три года, а, что называется, еще вчера, так как стопроцентный рубеж, по их мнению, уже преодолен. Об этом редакции Infopro54 рассказал один сотрудников архива.

— Документы хранятся как попало, на парапетах, что запрещено условиями хранения, — рассказывает собеседник. — Для размещения всех документов необходимо специализированное помещение, особые условия. Даже если выселить архив ЗАГСа, то это вряд ли решит проблему, свободного места хватит ненадолго. Пока, возможно, под документы по личному составу и одного дополнительного хранилища хватило, но они постоянно пополняются. Организации чаще ликвидируются. Неизвестно, сколько понадобится этажей.

Что касается нового здания, то, как сообщают в архивной службе, под документы по личному составу предлагалось передать офисное помещение по улице Объединения в Калининском районе Новосибирска. Однако, как показали результаты экспертизы, технические характеристики здания не позволят ему выдержать тяжесть документов.

— Здание просто сложится, — поясняют архивные работники.

Как рассказал Константин Захаров, сейчас рассматривался вопрос строительства нового здания для архива, пусть даже не в центре города, а, к примеру, в Кольцово или неподалеку от педуниверситета в Октябрьском районе. Однако основной вопрос — в финансировании подобного проекта, на который, по первоначальным прикидкам, нужно около 300 млн рублей.

— Подходящих помещений для архива в области нет, — говорит Константин Захаров. — Один выход — строительство небольшого архива именно для документов по личному составу где-то на 2,5 тысячи кв. м. Его реально построить за два года. Тогда мы снимем проблему с помещениями на ближайшие 30 лет. Для документов постоянного срока хранения освободятся помещения. Поэтому моя задача — добиться решения о строительстве. Что касается месторасположения, то сейчас нет привязки к центру Новосибирска, потому что взаимодействие с гражданами в ближайшее время в части социально-правовых запросов полностью уйдет в онлайн, а читальные залы останутся в центре города. Разницы граждане не заметят.

Но, отмечают архивные работники, даже если найдутся средства для постройки нового здания под архив, это, решив проблему с площадями, создаст новую — со специалистами, поскольку не все из них готовы будут ежедневно ездить на работу не в центр, а в условное Кольцово.

Ранее проблема дефицита мест хранения архивных документов рассматривалась во время выездного совещания комитета Законодательного Собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Однако, как рассказали редакции работники архива, конкретных шагов в решении проблем дефицита мест сделано не было.