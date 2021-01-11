В новосибирском правительстве не определились, можно ли купаться на Крещение

Пока непонятно, будут ли разрешены купания в проруби во время православного праздника Крещения. Ответственность за безопасность потенциальных купальщиков глава региона Андрей Травников, отвечая на вопрос начальника регионального управления МЧС Виктора Орлова, переадресовал на уровень ниже — на глав районов. Собственной позиции у губернатора по данному поводу нет.

— Прямого запрета на проведение купаний нет, — отметил губернатор. — Есть общий запрет на массовые мероприятия без соблюдения санитарных норм. Нужно определиться: или закрывать традиционные места купания, но в этом случае искать альтернативные.

При этом на муниципальном уровне с купальщиками уже определились более радикально. Мэр Новосибирска заявил, что организованных купаний на территории города не будет. По его словам, в день религиозного праздника будет осуществляться патрулирование водных объектов для того, чтобы пресечь возможную частную инициативу организации водных процедур. В правительстве области обещают окончательно определиться по данному вопросу в ближайшее время. В областном управлении Роспотребнадзора сообщают, что оснований для ограничения Крещенских купаний нет.

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