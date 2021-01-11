Детский реабилитационный центр в Новосибирске построят красноярцы

Подведены итоги тендера по выбору подрядчика для строительства в Новосибирске детского реабилитационного центра. На конкурс было подано три заявки: от московских компаний АО «Дина Интернешнл» и АО «Концерн Титан-2», а также красноярской ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк». После оценки запроса предложений первый участник отсеялся и на торги вышли два заявителя. Красноярцы сообщили о готовности построить детский реабилитационный центр под Бердском за 7,4 млрд рублей, москвичи — за 7,2 млрд рублей (при запросе предложений указывалась цена 7.5 млрд). В итоге, по совокупности параметров заявка красноярцев набрала 97,804 балла, москвичей — 60 баллов. В итоге победителем признана УСК «Сибиряк» с которой заказчик — подразделение Минздрава РФ — планирует заключить контракт. Компания обязана провести работу по подготовке проектной документации, выполнить инженерные изыскания по объекту, построить центр и оснастить его необходимым оборудованием. В сумму контракта также входят налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Напомним, «Федеральный детский реабилитационный центр на 300 коек» планируется построить под Новосибирском на берегу Бердского залива. Под эти цели выделено 25 га земли. Сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен в августе 2024 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что на берегу будет создан оздоровительный кластер, который будет предоставлять современное лечение не только новосибирцам, но и жителям других регионов.

На сайте регионального минздрава уточняется, что в новом центре будут восстанавливаться дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. Они смогут проходить реабилитацию в сопровождении родителей. В центре будут использовать как инновационные методы реабилитации (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажёрами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажёрах и в специальных бассейнах). Кроме того, при центре планируют создать клиническую базу, где студенты смогут проходить практическую подготовку, а специалисты — повышать квалификацию.

Тендер на выбор подрядчика был объявлен 21 декабря. Стартовая цена составляла 7,6 млрд рублей.

ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк» создано в 2005 году. Гендиректор и учредитель (75%) — Владимир Егоров, Екатерина Кочеткова (25%). УК компании — 1,99 млрд рублей. По данным Rusprofile, ООО УСК «Сибиряк» являлась поставщиком в 983 государственных контрактах на сумму 47млрд рублей. В топ-5 заказчиков входят КГКУ «УКС» — 18,1 млрд руб, ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет» — 8,8 млрд руб, ФКУ Упрдор «Енисей» — 5,1 млрд, ФКУ Упрдор «Прибайкалье» — 4.9 млрд, КГКУ «Крудор» — 3,1 млрд. В 2019 году выручка компании составила 9,7 млрд рублей, прибыль — 90 млн.

Фото: pixabay.com, автор- Stefan_Schranz