В области на 14% сократилось количество ипотечных сделок

По итогам года количество ипотечных сделок составило 72,6 тысячи, это на 14% меньше по сравнению с показателями 2018 года 84,9 тысячи. Количество зарегистрированных управлением Росреестра по Новосибирской области в 2019 году ипотек составляет 13% от общего количества совершенных регистрационных действий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше всего ипотек было зарегистрировано в декабре прошлого года – 7,8 тысячи.

В течение 2019 года управлением ежедневно регистрировалось 293 ипотечных сделки, в 2018 году ежедневно регистрировалось 343 ипотечных сделки.

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