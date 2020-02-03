S7 Airlines останавливает полеты в города Китая и Гонконг

S7 Airlines полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг на период с 4 февраля по 28 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— В связи с развитием эпидемиологической ситуации в Китае мы видим риски в продолжении выполнения рейсов в/из Китая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 Пекин — Новосибирск (прилёт в 10:00 по местному времени).

Всем пассажирам будет оформлен полный возврат авиабилетов.

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