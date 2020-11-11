В области в 2020 году будет сдано 1,6 млн кв метров жилья

— По оперативной информации, на сегодняшний день в регионе введено в эксплуатацию 1,358 млн кв метров жилья. Плановые цифры, которые нам Минстрой РФ скорректировал до 2030 года, на 2020 год составляют 1,610 млн кв метров жилья. Мы эти планы выполним, — заявил на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента министр старательства области Иван Шмидт.

Он отметил, что в заделе у застройщиков региона находится порядка более 1272 жилых дома или 6 млн кв метров жилья.

— По старым правилам у нас сейчас строится 248 домов, по счетам–эскроу — 237. Тенденция такова, что по итогам 2021 года все 100% застройщиков должны перейти на работу по новым правилам, — констатировал Шмидт.

По льготной ипотеке в регионе одобрено порядка 17 тыс заявок, выдано почти 7,4 тыс кредитов на 17,9 млрд рублей.

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