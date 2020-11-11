Новосибирская область займет 3,5 млрд рублей

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объявило на сайте госзакупок аукционы на предоставление региону невозобновляемых кредитных линий с установлением лимита задолженности в сумме 500 млн рублей. Всего объявлены десять аукционов на общую сумму 3,5 млрд руб.

Согласно документации, начальная цена контрактов составляет 35,2 млн руб. Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации для расчета максимального значения цены контракта по итогам проведения электронного аукциона составляет 4,25% годовых. Срок кредитной линии — 490 дней (16 месяцев).

Отмечается, что средства пойдут на финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств региона.

Срок подачи заявок — 23 ноября 2020 года. Дата проведения аукциона в электронной форме — 25 ноября 2020 года.

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