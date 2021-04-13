В областном перинатальном центре проведены 7 операций фетальной хирургии

— В областном перинатальном центре сегодня реализуются уникальные методики, которые преподаются на кафедре гинекологии и акушерства НГМУ. Например, это развитие фетальной хирургии. На сегодняшний день мы провели уже 7 фетальных операций разного профиля — это эндоскопические операции, когда ребенок находится в утробе мамы, — сообщил Анатолий Юданов.

На базе кафедры гинекологии и акушерства в перинатальном центре также планируется создать симуляционный центр. В перспективе, по его словам, это будет крупнейшая база не только для подготовки студентов НГМУ, но и факультета усовершенствования врачей.

Областной перинатальный центр состоит из четырех блоков разной этажности (6-7 этажей), соединенных переходом в существующее здание областной больницы. Новый центр сдан в эксплуатацию с 1 февраля, предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению. Мощность стационарного отделения нового центра составляет 213 коек на четыре тысячи родов в год, детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая — на 100.