Увеличен период пользования овердрафтом для новых клиентов Банка «Левобережный» из числа МСП

Ранее максимальный период пользования для новых клиентов составлял 30 дней. Увеличив срок траншей, банк предоставил предпринимателям возможность выбрать комфортный период кредитования по овердрафту – 30 или 60 дней.

Процедура открытия овердрафта простая. Достаточно предоставить карточку 51 счета с оборотами в сторонних банках и паспорта участников сделки. Лимит может составлять до 50% от среднемесячной суммы поступлений на расчетный счет. Отслеживать выполнение условий, необходимых для расчета лимита, можно в ОНЛАЙН-офисе.

Особенности овердрафта в Банке «Левобережный» (ПАО):

без залога;

без комиссии за открытие лимита/пролонгацию договора и каждую выдачу овердрафта;

оформление в течение 1 дня;

по истечении 6 месяцев возможность перехода на другой овердрафт с периодами траншей 90 дней;

ставка для новых клиентов – 13% годовых;

автоматическая пролонгация договора на неограниченный срок.

Овердрафт на таких условиях могут оформить как субъекты малого и среднего предпринимательства по 209-ФЗ, так и ИП. Подробную консультацию о возможностях кредитования вы можете получить по телефону 8-800-3333-555, в офисах банка или у своего персонального менеджера.

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