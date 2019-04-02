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В ОМС включат больше видов скринига по онкозаболеваниям

В 2019 году в этот список в регионе попадет скрининг онкозаболеваний женской репродуктивной системы.
  • 02/04/2019, 17:00
Автор: Юлия Данилова
В ОМС включат больше видов скринига по онкозаболеваниям

— Сегодня в рамках диспансеризации и профосмотров отсутствует такое обязательное мероприятие, как онкоскрининг по разным направлениям. К этому с натяжкой можно отнести обязательное флюорографическое обследование, но оно не позволяет выявить признаки онкозаболеваний, например, тех же легких. С определенного возраста проводится маммографическое обследование женщин, — напомнил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Что касается других видов скринига, то они часто даже настойчиво не рекомендуются медиками, при прохождении диспансеризации. Это сегодняшняя ситуация.

Глава региона отметил, что сложившаяся ситуация обсуждалась во время визита в область команды экспертов во главе с директором ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», член-корреспондент РАН, главным онкологом Минздрава России Иваном Стилиди.  Тогда региону было рекомендовано сконцентрироваться на каком-то новом виде скрининга, а в дальнейшем внедрять другие направления.

— Для Новосибирской области мы выбрали скрининг онкозаболеваний женской репродуктивной системы. Сегодня идет обучение специалистов, оценивается объем необходимого оборудования, медицинских изделий и препаратов для проведения этих исследований. Мы планируем внедрить этот скрининг в диспансеризацию и профосмотры в течении 2019 года, — заявил Травников.

Кроме того, в правительстве региона идет работа по увеличению времени приема граждан в рамках диспансеризации и профосмотров. Это необходимо, чтобы повысить охват населения.

— В области сегодня график приема участковых позволяет вести прием, в том числе, в вечерние часы. Наша задача организовать возможность записи на диспансеризацию, а также профосмотр врачами-специалистами до 20.00.Эти решения принимаются в рамках исполнения требований нацпроекта по снижению заболеваемости жителей области, — уточнил губернатор.

Фото: pixabay.com, автор- DarkoStojanovic

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