Эксперты рекомендовали Новосибирску переформатировать концепцию онкопомощи

— Сегодня разработано медико-технологическое задание для строительства нового онкоцентра. Оно направлено в минздрав РФ. Вопрос потребовал согласования внутри региона, так как объект предполагается достаточно крупный — 800 коек, это в два раза больше, чем перинатальный центр, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Кроме того, в него будет входить специализированная поликлиника с мощностью приема до 600 посещений.

После одобрения минздрава область приступит к подготовке проектно-сметной документации. Задача: получить заключение госэкспертизы по проекту к маю 2020 года, чтобы войти с объектом в федеральную программу. Объект планируется разместить на площадке рядом с «Городской клинической больницей №25» (4,8 га).

На этой неделе в регионе работает группа федеральных экспертов- онкологов Центра имени Н.Н. Блохина, которые одобрили проект Новосибирской области.

— Я был в центре им. ак. Е.Н. Мешалкина. Это, конечно, передовые, высокие технологии, это европейский уровень. Уровень, достойный гордости, — цитирует пресс-служба правительства главного онколога Министерства здравоохранения РФ, профессора Ивана Стилиди. — Но одно отделение онкологии и радиотерапии НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина не способно решить стоящие задачи по развитию онкопомощи в регионе. Действующая концепция должна быть переформатирована: существующая не отвечает современным требованиям, а распыленность и децентрализация «противораковой службы» сдерживает развитие отрасли в целом.

Иван Стилиди подтвердил, что строительство нового онкологического центра в Новосибирской области остро необходимо для решения вопросов дефицита коек, проблем устаревшей материально-технической базы, решения проблем нехватки первичного медико-санитарного звена.

Борьба с онкологическими заболеваниями станет ключевым направлением в новом национальном проекте «Здравоохранение». Основной целью является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 14,8%. На реализацию регионального проекта до 2024 года направят более 7,2 млрд рублей. В 2019 году в области планируется разработать программу по борьбе с онкозаболеваниями.

Фото пресс-службы правительства