В первом квартале пассажирские перевозки на ЗСЖД выросли на 3%

По оперативным данным, в марте 2019 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 3,2 млн пассажиров, что на 5,4% превышает количество перевезенных пассажиров за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено почти 2,8 млн пассажиров (+5,2%), в дальнем следовании – 417 тыс. (+6,6%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что пассажирооборот в марте 2019 года составил 436,7 млн пасс-км, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 130,7 млн пасс-км (+5,6%), в дальнем следовании – 306 пасс-км (+4,2%).

Всего за январь-март 2019 года отправлено более 8,7 млн пассажиров (+2,9% к январю-марту 2018 года), из них в дальнем следовании перевезено около 1,2 млн пассажиров (+3%), в пригородном сообщении – почти 7,6 млн пассажиров (+2,9%).

Пассажирооборот на Западно-Сибирской железной дороге с начала 2019 года вырос на 3% к уровню прошлого года и составил 1,23 млрд пасс-км. В том числе, в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-марте составил 352 млн пасс-км (+3,1%), в дальнем следовании – 879 млн пасс-км (+2,9%).

Фото: Gensa Gensa