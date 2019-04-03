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Минэкономразвития готовит «гаражную амнистию»

Ожидаемый срок вступления закона в силу – 2020 год.
  • 03/04/2019, 12:19
гаражная амнистия

Министерство экономического развития Российской Федерации разработало проект Федерального закона о гаражах и о порядке приобретения прав на них, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

— По данным Федеральной налоговой службы России в Едином государственном реестре юридических лиц содержится информация о почти 37 тысячах юридических лиц, зарегистрированных в качестве гаражных (гаражно-строительных) кооперативов. Значительная часть гаражей остаются не оформленными – не поставлены на кадастровый учет, права не зарегистрированы. В настоящее время законодательство не содержит отдельного специального нормативного правового акта, регламентирующего деятельность гаражно-строительных кооперативов. Кроме того, в законодательстве отсутствует определение понятий «гараж» и «гаражно-строительный кооператив», отсутствуют характеристики, которыми должен обладать объект гаражного назначения, — рассказали в Росреестре.

Отмечается, что гаражи можно оформить и сейчас, однако, процесс этот довольно трудоемкий. Предполагается, что с принятием закона у граждан, не имеющим документы на гаражи, появится возможность оформить их в собственность и приобрести участок под ним в упрощенном порядке. В дальнейшем собственники могут распоряжаться этим имуществом: продавать, дарить, страховать или закладывать в ипотеку.

 «Гаражная амнистия» предоставит возможность гражданам, не имеющим документы на гаражи, возведенные до принятия Градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть до 29 декабря 2004 года, оформить их в собственность.

Законопроект предлагает определение таких понятий, как «индивидуальный гараж», «коллективный гараж», «машино-место».

Введение понятия «некапитальный гараж» обеспечит возможность с учетом градостроительных норм предоставлять инвалидам вне очереди места для строительства гаража или стоянки для средств передвижения вблизи их места жительства.

«Гаражная амнистия» закрепляет понятие «гаражный кооператив», при этом понятия «гаражный кооператив», «гаражный потребительский кооператив» и «гаражно-строительный кооператив» являются тождественными.

Положениями законопроекта определяется порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса. Также закрепляется перечень документов, необходимых для приобретения гражданами земельных участков, расположенных под объектами гаражного назначения.

Проект закона о гаражах предлагает определить особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены многоэтажные гаражи, а также особенности приобретения и использования имущества общего пользования гаражного назначения.

Законопроект планируется внести в Правительство РФ в мае текущего года. Ожидаемый срок вступления закона в силу – 2020 год.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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