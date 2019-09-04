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В поисках новых рынков сбыта, новосибирские производители примут участие в Белорусском промышленном Форуме-2019

Коллективный стенд предприятий Новосибирской области будет представлен 17-20 сентября 2019г. на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме – 2019, который проходит под патронажем Правительства Республики Беларусь.
  • 04/09/2019, 14:57
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Концепция Белорусского промышленно-инвестиционного форума-2019 предполагает сочетание международных специализированных выставок «ТехИнноПром», «Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Пластех» и деловой программы, посвященной трендам развития инвестиционного потенциала Беларуси.

Целью форума является содействие предприятиям и организациям в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций.

Организатором участия субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области в рамках выставки на форуме является: Центр координации поддержки экспортно-ориентированных предприятий Новосибирской области (Центр поддержки экспорта Новосибирской области).

В целях содействия в продвижении их товаров, работ и услуг на международные рынки, участникам новосибирской делегации будет бесплатно предоставлено рабочее место в рамках коллективного стенда, обеспечено участие в деловой программе форума, в соответствии с потребностями организованы переговоры с потенциальными партнерами. Центр экспорта Новосибирской области организует участие в выставке с целью заключения соглашений и контрактов на поставку продукции  на экспорт. В состав делегации вошли ведущие производственные предприятия области.

Промышленный потенциал Новосибирской области представят:

ООО «Новосибирский завод конденсаторов», более 60 лет  разрабатывает и производит конденсаторы различного типа, установки компенсации реактивной мощности, вакуумно-коммутационное оборудования и электро-щитового оборудования.

ООО «Центр точного земледелия Аэросоюз», специализируется на разработке, изготовлении и внедрении Глонасс/GPS оборудования технологии точного земледелия.Входит в «Ассоциацию производителей сельскохозяйственной техники «НовосибирскАгроМаш».

ООО «Сибирский электротехнический завод»,  завод ведет свою деятельность с 1942 года. Является производителем асинхронных электродвигателей с фазным и короткозамкнутым ротором, синхронных электродвигателей, двигателей постоянного тока.

ООО «НСК Коммуникации Сибири»,  разработчик и производитель Линии ИНИЦИАТИВА на основе собственного многолетнего производственного опыта, использует интеллектуальные алгоритмы и техническое зрение. Оборудование предназначено для небольших производителей, конструкторских бюро, опытных и контрактных производств, исследовательских лабораторий и учебных заведений.

ООО «АЕ-Металл-НСК»,Производитель подшипников скольжения, щеток медно-графитовых,  щеткодержателей, запасных частей и комплектующих для электродвигателей.

Часть компаний уже работает на белорусском рынке и благодаря участию в форуме надеются найти новых партнеров и расширить рынок сбыта своей продукции.

Для справки: Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (ЦПЭ НСО) создан 16 января 2009 года как структурное подразделение Государственного унитарного предприятия Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» (ГУП НСО «НОЦРПП»), находящегося в ведомственной принадлежности Минпромторга Новосибирской области. 

Фото с официального сайта «ТехИнноПром»

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