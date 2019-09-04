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Новый проект Юго-Западного транзита через Новосибирск выполнит ООО «Росинсталпроект»

Компания стала единственным участником аукциона.
  • 04/09/2019, 14:16
Новый проект Юго-Западного транзита через Новосибирск выполнит ООО «Росинсталпроект»

В Новосибирске подведены итоги конкурса на выполнение работ по корректировке обоснования инвестиций в строительство магистральной дороги непрерывного движения на продолжении магистрали М-51 «Байкал» от городской черты Новосибирска до примыкания к магистрали М-52 «Чуйский тракт» с мостовым переходом через реку Обь в г.Новосибирске (Юго-западный транзит с мостовым переходом через р.Обь в городе Новосибирске). Согласно протоколу, размещенному на сайте Госзакупок, конкурс признан несостоявшимся. Контракт заключается с единственным участником аукциона —  ООО «Росинсталпроект».

В документации отмечается, что целью выполнения корректировки обоснования инвестиций в связи с изменением транспортно-экономического состояния является обоснование экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект и его описание, включая основные характеристики, сроки и этапы строительства и место размещения объекта, основные архитектурно-художественные,   технологические,   конструктивные  и   объемно-планировочные, инженерно-технические и иные решения по созданию объекта, сведения об основном технологическом оборудовании с учетом требований современных технологий производства, соответствия указанных решений современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, а также определение предполагаемой (предельной) стоимости объекта.

На ПСД по Юго-Западному транзиту необходимо около 600 млн руб

Отмечается, что работы необходимо выполнить на участке магистральной дороги непрерывного движения протяженностью 20,7 км с расчетной скоростью 100 (120) км /час. Работы будут осуществляться в несколько этапов: к 15 декабря 2019 года исполнитель должен провести изыскательские работы (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, экономические изыскания). Отчет по сбору исходных данных, обоснование инвестиций, необходимые согласования с организациями  должны быть представлены к 15.12.2020 г.; Получить положительное заключение Главгосэкспертизы на обоснование инвестиций и положительное заключение Минэкономразвития РФ до 1 марта 2021 года.

Стоимость контракта равна 94,5 млн руб.

ООО «РосИнсталПроект» — это проектный институт, входящий в состав инженерной группы компаний ОАО «Новосибирскавтодор», и занимающий ведущее место среди организаций Российской Федерации в области изысканий и проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Фото: Gensa Gensa

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