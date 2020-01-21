В полпредстве обсудили подготовку к участию регионов Сибири в Российском инвестиционном форуме

Сегодня полномочный представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло провёл рабочее совещание по подготовке к участию регионов Сибири в Российском инвестиционном форуме, который пройдёт в г. Сочи с 12 по 14 февраля, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Сергей Меняйло отметил позитивный опыт работы единого стенда регионов Сибири и Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. На стенде представители регионов имели возможность провести переговоры, познакомить гостей форума с достижениями территорий. В результате работы форума было подписано более 70 соглашений.

Полномочный представитель добавил: при подготовке к конгрессно-выставочным мероприятиям следует заблаговременно ещё более активно проводить подготовительную работу с крупнейшими российскими компаниями, чтобы во время форума получать максимальный финансовый результат и имиджевый эффект.

Решение об организации коллективного стенда на РИФ-2020 было принято главами исполнительных и законодательных органов власти регионов в ходе совместного заседания Совета при полпреде президента РФ в СФО и Совета ассоциации «Сибирское соглашение». Работу поручено координировать исполкому МАСС.

В настоящее время разработаны и утверждены концепция и дизайн коллективного стенда «Большая Сибирь», сформирован проект деловой программы. Гости и участники форума смогут ознакомиться с презентациями об инвестиционном потенциале регионов округа, о приоритетных проектах развития территорий. Также запланировано подписание соглашений о сотрудничестве сибирских регионов с другими субъектами Российской Федерации, крупными отечественными компаниями.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ