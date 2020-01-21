«Обувь России» начала сотрудничать со Сберлогистикой

В конце 2019 года ГК «Обувь России» подписала договор о партнерстве с логистической платформой «Сберлогистика», дочерней компанией Сбербанка. Планируется, что в рамках сотрудничества «Обувь России» будет не только выдавать интернет-заказы, но и принимать отправления от физических лиц, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что запуск пилотного проекта состоялся в конце декабря, тестовыми стали 213 торговых точек в таких городах, как Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Уфа и др. В дальнейшем к проекту будут подключены более 600 магазинов «Обуви России».

Группа компаний «Обувь России» начала реализовывать проект «Пункты выдачи заказов» в ноябре 2018 года, когда совместно с PickPoint объявила о создании сети ПВЗ на федеральной базе собственных магазинов. На текущий момент «Обувь России» открыла более 1700 ПВЗ и сотрудничает с 8 партнерами, среди которых DPD, «Почта России» и онлайн-ритейлер OZON.

Фото предоставлено пресс-службой компании