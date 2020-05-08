В праздничные выходные ожидается жаркая погода

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 9 по 12 мая на территории города Новосибирска ожидается повышение температуры максимально до +27 °С в дневные часы, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

9 мая: температура ночью +6..+8 °С, днем +23..+25 °С, в пригороде +18..+20 °С, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Без осадков.

10 мая: температура ночью +8..+10 °С, днем +25..+27 °С, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Без осадков.

11 мая: температура ночью +12..+14 °С, днем +25..+27 °С, ветер юго-восточный 3-9 м/с. Переменная облачность, гроза.

12 мая: температура ночью +12..+14 °С, днем +22..+24 °С, ветер юго-восточный 3-7 м/с. Переменная облачность, осадки.

Отмечается, что в связи с погодными условиями возможно осложнение пожарной обстановки в результате возгорания (пала) сухой травы, сжигания мусора, а также возникновение пожаров в лесопарковых территориях. Телефоны для вызова подразделений пожарной охраны – 101, 112.

В мэрии напомнили, что в связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе Новосибирске и Новосибирской области продолжается режим самоизоляции и ограничительных мер. Приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, спортивных, культурных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, приостановлена работа ряда предприятий, в том числе парков отдыха и пляжей.

— Купальный сезон в городе Новосибирске еще не открыт. Работа комиссий по проведению технических освидетельствований пляжей на водных объектах города Новосибирска, а также отбор проб на качество воды пляжей по микробиологическим показателям не проводились, — подчеркнули в департаменте по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска. — Купание и посещение пляжей, не имеющих положительного санитарно-эпидемиологического заключения, опасно для здоровья, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

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