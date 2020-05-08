Банк «Левобережный» подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»

АО «ЭСК «KazakhExport» — это национальная компания Казахстана, которая является экспортно-кредитным агентством страны и осуществляет страховую и перестраховочную деятельность.

Продвижение и поддержка роста экспорта несырьевых товаров и услуг казахстанских производителей на внешних рынках является ключевым направлением и главной миссией АО «ЭСК «KazakhExport».

Подписанное соглашение имеет стратегическое значение. В 2019 году объем импорта продукции компаниями Сибири из Казахстана составил около 35 млрд рублей. Эффективные финансовые меры поддержки и инструменты, применяемые АО «ЭСК «KazakhExport», обеспечат поступательный рост этого показателя.

Сотрудничество банка с экспортной страховой компанией позволит его клиентам–участникам внешнеэкономической деятельности расширить поиск новых поставщиков из страны, которая сегодня отправляет на экспорт 800 наименований групп товаров в разных отраслях экономики. Еще одним преимуществом является получение отсрочки платежей за экспортный товар: компания приобретает продукцию в кредит под реализацию, срок и сумма определяется индивидуально.

Также в настоящий момент обсуждается вопрос о совместном финансировании Банком «Левобережный» и АО «ЭСК «KazakhExport» сибирских компаний–импортеров товаров и услуг казахстанских производителей.

АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» является дочерней компанией АО «Национальный Управляющий Холдинг «Байтерек», единственный акционер АО «НУХ «Байтерек» — правительство Республики Казахстан. Собственный капитал — более 205 млн долларов США. С 2019 года в Новосибирске открыто представительство АО «ЭСК «KazakhExport».

Фото: пресс-служба банка