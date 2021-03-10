В пятницу в Академпарке начнет работу бизнес-ускоритель А:СТАРТ

Бизнес-инкубатор Академпарка завершил прием заявок на акселерационную программу А:СТАРТ. На участие подали заявки 179 человек, среди которых начинающие предприниматели, студенты, молодые ученые и разработчики. Почти 100 кандидатов прошли конкурсный отбор и уже 12 марта приступят к созданию собственного технологического бизнеса, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Отмечается, что А:СТАРТ будет состоять из двух интенсивных образовательных блоков: с 12 по 14 марта и 2 по 4 апреля. Первая часть начнется в онлайн-формате, однако на полуфинале эксперты отберут жизнеспособные проекты и команды, с которыми они продолжат работу уже офлайн на площадке Академпарка.

На финальной защите проектов 22 апреля будут объявлены победители, которые получат приглашение в бизнес-инкубатор. Будущие резиденты смогут воспользоваться возможностями поддержки стартапов и инфраструктурой Технопарка Новосибирского Академгородка.

По словам исполнительного директора Фонда «Технопарк Академгородка», директора бизнес-ускорителя А:СТАРТ Алексея Логвинского, эксперты и менторы будут постоянно выводить участников из зоны комфорта, генерить вместе с ними идеи и помогать делать разработку полезней и понятнее для окружающих.