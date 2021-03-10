Долгострой на Хилокской введен в эксплуатацию

В регионе введен в эксплуатацию один из проблемных объектов – дом на улице Хилокская, 1б в г. Новосибирске. В 2021 году это первый проблемный объект, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Строительство 12-этажного жилого дома по ул. Хилокская на 160 квартир, общей площадью почти 12 тысяч кв. м, стартовало в 2014 году. Первоначальный срок ввода дома в эксплуатацию был 3 квартал 2017 года, однако застройщик – ООО «Строительный Комплекс «СтройМастер» – не смог достроить объект и передать квартиры гражданам в установленные сроки. Четыре раза эти сроки переносились, – отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. – Выход из патовой ситуации был найден в результате деятельности рабочей группы при министерстве строительства региона.

По его словам, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 10 марта 2021 года. Свои долгожданные квартиры получат 157 дольщиков.

Напомним, что 20 марта 2020 года между Правительством Новосибирской области и ППК «Фонд» подписано Соглашение по завершению строительства проблемных объектов. В список домов, которые утвердил для завершения строительства Наблюдательный совет ППК «Фонд» (г. Москва), вошли семь долгостроев региона: дома 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский (застройщик – ООО «Неоград»), дом в г. Обь («ОбьСтрой»), дома по ул. Вилюйская № 5 и 6 (ПТК-30) и дом в р.п. Краснообск, 12 (застройщик – ООО «Дирекция заказчика»). Реализация всех мероприятий позволит восстановить права почти 1500 граждан.