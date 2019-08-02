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В р.п. Горный появится современный памп-трек для велосипедов

Он будет создан в рамках нацпроекта.
  • 02/08/2019, 12:58
В р.п. Горный появится современный памп-трек для велосипедов

Жители р.п. Горный смогут отработать балансировку на велосипедах, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Здесь в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет создана современная трасса – памп-трек.

Памп-трек – специальная трасса, которая станет как спортивным тренажером для отработки балансировки, так и средством для развлечений, особенно она подходит для детей.

Постановление Правительства РФ о присвоении поселку Горный статуса ТОСЭР было подписано в апреле 2019 года. Моногород вошел в последний список ТОСЭР, которые получили статус по предыдущему законодательству.

Фото: pixabay.com, автор- AbsolutVision

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