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Экспорт шоколада из Новосибирской области вырос в 5,3 раза

Более 90% шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао, из региона поставляются в КНР.
  • 02/08/2019, 13:06
Автор: Юлия Данилова
Экспорт шоколада из Новосибирской области вырос в 5,3 раза
Перспективы дальнейшего расширения экспорта в Китай выглядят достаточно хорошо

Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ) в ответ на запрос редакции InfoPro54, в 2018 году на экспорт участниками внешнеэкономической деятельности Новосибирской области было отправлено более 9785 тонн шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (товарная позиция 1806 ТН ВЭД ЕАЭС). Общая стоимость экспортированной продукции составила $24,35 млн. По сравнению с 2017 годом физический объем экспорта сладкой продукции вырос в 3,7 раза, его стоимость — в 3,6 раза.

Тенденция увеличения объемов вывоза вышеуказанных товаров сохраняется и в 2019 году.

— За 5 месяцев 2019 года  участниками ВЭД Новосибирской области вывезено на экспорт 5 217,2 тонны шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао, стоимостью почти $12,2 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года физический объем экспорта увеличился в 5,3 раза, стоимостной — в 4,7 раза, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Шоколад и изделия из него из Новосибирской области в основном вывозились в Китай (91,4% от общего стоимостного объема экспорта шоколада) и Республику Казахстан (7,2%). Кроме того, экспортные поставки осуществляются в Кыргызстан (0,6%), Монголию (0,4%), Республику Беларусь (0,3%) и Узбекистан (0,2%).

В СТУ назвать компании, которые поставляют продукцию на экспорт, отказались. Ранее об активном развитии экспорта в Китай редакции InfoPro54 рассказывали в пресс-службе холдинга «Объединенные кондитеры» (В его состав входит ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская». — Ред.). Долю экспорта фабрики в общем объеме поставок в холдинге не уточняли. При подготовке этой публикации комментарий от пресс-службы холдинга получить не удалось. Как отмечается на сайте компании, ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» является одним из крупнейших сибирских производителей кондитерских изделий и лидером рынка в Новосибирске и Новосибирской области. Выпускает более 80 наименований кондитерских изделий, различные виды зефира и мармеладных изделий.

Новосибирские сладости поехали в КНР

 Еще один игрок сладкого рынка региона — ООО ПП «Шоколадная фабрика» — пока только планирует выход на китайский рынок.

— Некоторые виды сладостей фабрика намерена адаптировать для потребителей Китая. Сейчас «Шоколадная страна» проводит переговоры с потенциальными партнерами из КНР, — рассказала корреспонденту InfoPro54 региональный менеджер ООО ПП «Шоколадная фабрика» Лариса Ипатова. — У китайцев специфический вкус: привычные для россиян изделия для них слишком сладкие, при этом китайцы очень любят соленую соломку, орехи.

Сегодня продукция фабрики поставляется на экспорт в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Киргизию, Монголию.

«Шоколадная страна» осваивает рынки Монголии, Казахстана и Киргизии

«Шоколадная страна» осваивает рынки Монголии, Казахстана и Киргизии

— Поднебесная постепенно открывает для себя российские кондитерские изделия, которые пользуются в этой стране колоссальным успехом. Равно, кстати, как и отечественное мороженое, экспорт которого растет сходными темпами, — комментирует ситуацию аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. — В Китае потребление импортных продуктов вообще считается особым шиком, подчеркивающим высокий социальный статус. А если учесть, что российский шоколад зачастую не просто дешевле, но и заметно качественнее большинства зарубежных аналогов, неудивительно, что он пользуется повышенным спросом у наших южных соседей. Да и логистическое плечо до Китая относительно короткое, что для такого вида продукции, как шоколад, немаловажно. Если же добавить к сказанному, что китайский рынок, по сравнению с нашим, буквально бездонный, то понятно, почему на сегодняшний момент рост экспорта данной продукции измеряется сотнями процентов.

Впрочем, прогнозировать дальнейшую динамику эксперт считает весьма затруднительным делом. Во-первых, Россия является не единственным поставщиком сладостей в Поднебесную, и конкуренция на этом рынке весьма высока. Во-вторых, Китай сам сейчас испытывает определенные экономические трудности, которые в скором времени могут только усугубиться, что приведет к сокращению спроса.

— Тем не менее на сегодняшний день перспективы расширения экспорта в Китай все же выглядят достаточно хорошо, — заявляет Коренев.

По данным Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), в целом по России экспортные поставки российских сладостей в 2018 году выросли на 11%, по сравнению с 2017 годом, до 478,6 тысячи тонн на сумму $1,1 млрд. На шоколадные изделия приходятся 50% экспорта.

Фото pixabay.com — Successful4 

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