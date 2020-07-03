В развитие энергоснабжения региона будет инвестировано 14,4 млрд рублей

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Новосибирской области одобрил инвестиционные программы в сфере электроэнергетики на территории области и рекомендовал для утверждения министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как прокомментировал министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов, мероприятия инвестиционных программ позволят обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

— Нам удалось синхронизировать мероприятия энергокомпаний с реализацией приоритетных проектов развития региона, таких как СКИФ и Ледовая арена, а также нацелить на решение давно назревших проблем в отделанных селах, — отметил Денис Архипов.

В МинЖКХ и энергетики региона отметили, что в 2019 году на территории Новосибирской области реализовывалось 6 инвестиционных программ сетевых организаций. Общий объем финансирования данных программ за 2019 год составил более 2,4 млрд рублей.

В 2020 году планируется к утверждению 8 проектов инвестиционных программ по семи сетевым организациям: АО «РЭС», филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго», филиал «Сибирский» ОАО «ОЭК», Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», ООО «НРСК-СИБИРЬ», ООО «Новосибирская городская сетевая компания», ФГУП «Энергетик». По трем сетевым организациям из указанных семи предприятий рассматриваются новые долгосрочные инвестиционные программы (с 2021 по 2025 годы): АО «РЭС», ООО «НРСК-СИБИРЬ», ООО «Новосибирская городская сетевая компания». Общий планируемый объем финансирования данных программ за 5 лет составит около 14,4 млрд рублей.

В рамках этих инвестиционных программ, в частности, предусмотрены модернизация оборудования на подстанциях «Оловозаводская» и «Горская», которые будут обеспечивать энергоснабжением новую ледовую арену, а также замена трансформаторов на подстанции «Барышевкая» с целью подключения к электроснабжению строящегося синхротрона СКИФ.

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