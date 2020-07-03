Минпромторг региона подготовил законопроект по ограничению продажи алкоголя в жилых домах

Созданная при региональном минпромторге рабочая группа одобрила проект областного закона, направленного на регулирование работы заведений общепита с продажей алкоголя, которые находятся в жилых домах. Согласно проекту, площадь зала обслуживания посетителей в таких заведениях должна быть не менее 50 кв. м, сообщили в пресс-службе министерства.

— В соответствии с Федеральным законом № 171, который регулирует распространение, торговлю алкоголем в общепите, торговая площадь зала организаций, реализующих алкоголь при оказании услуг общественного питания, должна быть не менее 20 кв. м. При этом, субъектам РФ даны полномочия по увеличению площади зала для обслуживания посетителей. Мы создали рабочую группу и проводим заседания, чтобы понять, насколько остра ситуация, прежде всего, для г. Новосибирска. В течение нескольких лет по некоторым адресам поступают регулярные жалобы на «псевдообщепиты», когда в жилых домах по факту осуществляется торговля алкоголем в круглосуточном режиме, есть связанные с этим нарушения общественного порядка, регулярные обращения в полицию, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Он подчеркнул, что необходимо принять взвешенное решение, чтобы понять, насколько эта проблема коснется бизнеса, в том числе того, который не нарушает законодательство.

— Готовится принятие закона Новосибирской области, который планируется рассмотреть в первом чтении на ближайшей сессии Законодательного собрания региона 9 июля. Предлагается увеличить площадь зала обслуживания посетителей до 50 кв. м. Это решение взвешенное и не затронет большинство заведений, которые работаю по закону. Речь о небольших заведениях, которые не соблюдают законодательство и санитарные нормы – они могут закрыться. Очень хочется, чтобы внесение таких изменений послужило для бизнеса определенным сигналом, что нельзя пренебрегать мнением жильцов, если ваш бизнес находится в жилом доме. Бизнес должен понимать социальную ответственность и не пренебрегать законодательством, в том числе, нарушением тишины и покоя граждан. Кроме того, есть очень четкое постановление губернатора, которое регулирует продажу алкоголя. Нужно понимать, что иногда предприниматели лукавят, когда в магазине ставится пластиковый стол, несколько стульев и оно превращается в заведение общепита, — отметил Андрей Гончаров.

В настоящее время минпромторг региона проводит оценку регулирующего воздействия проекта закона Новосибирской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях на территории Новосибирской области».

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