В развитие инфраструктуры ЗСЖД в 2020 году инвестировано более 37 млрд рублей

В 2020 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги более 37 млрд рублей, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

— Компания инвестировала в развитие железной дороги свыше 37 миллиардов рублей с ростом на 15% к инвестпрограмме дороги в прошлом году. Основная часть средств была направлена на проекты, связанные с обновлением подвижного состава, путевой техники, обеспечением безопасности, повышением транспортной доступности населения, снятием инфраструктурных ограничений, — отметил начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Он рассказал, что в текущем году приобретено 76 единиц подвижного состава, что вдвое больше, чем в 2019 году – 33 грузовых электровоза серии 2ЭС6, 30 электровозов серии 3ЭС6, 13 маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ. Также на магистраль в этом году поступили вагон-лаборатория, 25 пассажирских вагонов и 2 электропоезда.

Более 3 млрд рублей направлено на обновление и модернизацию путевой техники. Дорогу оснастили высокопроизводительными машинами и механизмами для содержания, диагностирования и ремонта пути. Отметим, что в текущем году всеми видами ремонта на Западно-Сибирской железной дороге обновлено более 500 км железнодорожного пути. При этом обновленная инфраструктура по результатам проверки вагонами-путеизмерителями получила оценку «отлично».

На модернизацию оборудования и устройств энергетического комплекса магистрали направлено около 3 млрд рублей. Выполнено техническое перевооружение и реконструкция устройств контактной сети на станциях и перегонах, осуществляется строительство тяговых подстанций, выполнено технологическое присоединение мощностей заявителей.

Для повышения транспортной доступности населения реализованы проекты в пассажирском комплексе. С начала года открыты сразу 5 обновленных вокзалов, где комплексно модернизирована вся инфраструктура и благоустроена прилегающая территория, – на станциях Чаны, Татарская, Убинская, Тягун и Сокур.

Также в начале года в Новосибирске было открыто региональное подразделение Западно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций. Пятиэтажное здание центра площадью более 5,2 тыс. кв. метров вмещает 11 учебных аудиторий, рассчитанных на 275 слушателей, на трех этажах размещен жилой блок на 200 человек.

Фото: пресс-служба ЗСЖД