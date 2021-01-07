Правительство компенсирует мукомолам и хлебопекам часть затрат

Производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий частично компенсируют затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, на поддержку мукомолов и хлебопёков будет направлено 4,7 млрд рублей. Из них 2,9 млрд рублей пойдёт на приобретение продовольственной пшеницы и 1,8 млрд рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Средства поступят в региональные бюджеты и позволят сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

Отмечается, что утверждённое Михаилом Мишустиным решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством РФ. Чтобы решить эту проблему, правительство повысило пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, утвердило правила поддержки мукомолов и хлебопёков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

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