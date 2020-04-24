В региональном минздраве прокомментировали ситуацию, связанную с поликлиникой №22

— В поликлинике №22 города Новосибирска зафиксирован единичный случай заболевания среди медицинского персонала. Поликлиника работает в обычном режиме, проблем с организацией медицинской помощи нет. При этом каждому случаю заражения среди медперсонала уделяется особое внимание, проводятся все необходимые эпидрасследования, тестируется окружение, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области.

Говоря о наличии аппаратов ИВЛ Константин Хальзов подчеркнул, что аппараты имеются в достаточном количестве, кроме того, законтрактованы дополнительные аппараты.

По данным оперативного штаба на 10.00 24 апреля в Новосибирской области за сутки выявлен 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 209, из них 8 детей. 24 человека выздоровели.

Всего в регионе проведено 19 388 тестов на коронавирусную инфекцию.

— На сегодня у нас 209 подтвержденных случаях, 41 из них зарегистрировано за последние стуки. Эта цифра говорит о результате проводимой в регионе работы по выявлению всех контактов, а также о том, что оптимально определяется круг возможного общения. Также стоит отметить, что за последнюю неделю мы видим все больше бессимптомных заболевших, либо с минимальными проявлениями ОРВИ, — отметил Константин Хальзов.

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