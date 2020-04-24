Выезжающие в Москву новосибирцы должны оформить цифровые пропуска

В связи с соблюдением режима повышенной готовности, введенного в г. Москва, цифровые пропуска для передвижения по территории столицы должны оформить выезжающие в Москву жители Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города введен в Москве в соответствии с указом мэра Москвы «О внесении изменения в указ мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. №43-УМ» в целях соблюдения режима повышенной готовности.

Отмечается, что граждане, использующие на территории столицы личный либо общественный транспорт и не имеющие цифровых пропусков, могут быть привлечены к административной ответственности.

Продажа билетов, в том числе, дистанционно, на все виды транспорта с конечным либо остановочным пунктом в г. Москва осуществляется исключительно лицам, имеющим оформленные в установленном порядке пропуска на дату прибытия в Москву. При наличии технической возможности на проездном документе будет указываться информация об имеющемся пропуске. В случае отсутствия указанного документа в поездке будет отказано.

Получение цифрового пропуска осуществляется с 13 апреля 2020 г. на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и Правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377. Подробнее с Порядком оформления цифровых пропусков для передвижения по территории столицы можно ознакомиться на сайте Правительства г. Москва.

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