В регионах Сибири создали штабы по газификации

Создание федерального штаба и его региональных структур на уровне субъектов Российской Федерации реализуется в рамках исполнения Послания главы государства Федеральному Собранию. До 2023 года поручено обеспечить в газифицированных населённых пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого технологического присоединения.

Участники первого заседания Федерального штаба обсудили текущую работу на федеральном и региональных уровнях. Отдельно был рассмотрен формат работы с заявками граждан на подключение к природному газу, в перспективе такую заявку можно будет оформить в электронном виде через портал госуслуг, а также портал единого оператора газификации, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

В начале июня Президентом РФ внесены поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации», позволяющие обеспечить бесплатную газификацию поселений и проведение газопроводов до границ участков заявителей, при этом проведение газопроводов в ещё не подключённых к газовой инфраструктуре населённых пунктах будет вестись в рамках исполнения пятилетних программ газификации. Дополнительное внимание должно быть уделено сокращению сроков подключения и снижению административных барьеров.