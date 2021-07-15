Выбор на рынке готового бизнеса в Новосибирске увеличился

Аналитики Авито отметили снижение количества запросов на приобретение предприятий практически во всех сферах по сравнению с началом года. Однако по отношению ко второму кварталу 2020 года положительная тенденция по-прежнему сохраняется. Наибольшее внимание покупателей в России привлекали предприятия сферы услуг, меньше всего интересовались строительными компаниями.

Предприятия в сфере услуг в Новосибирске стали на 11% менее популярными по сравнению с I кварталом текущего года. Спрос на торговые компании в городе снизился на 5%. Готовый бизнес в сфере общепита стал на 5% более востребованным, чем в I квартале 2021 года. Интернет-магазины рассматривали к приобретению на 4% меньше пользователей Авито. Бизнесом в сфере развлечений были готовы обзавестись на 50% меньше пользователей по сравнению с предыдущим кварталом.

Производство и сельское хозяйство вошли в список сфер, в которых количество желающих приобрести готовый бизнес выросло. В Новосибирске производственными предприятиями интересовались на 16% больше, чем в предыдущем квартале, а сельскохозяйственные компании стали на 4% менее популярными.

Строительная сфера оказалась наименее привлекательной для бизнесменов. Во всех регионах без исключения спрос на компании, занятые в строительстве, упал по отношению к началу года. Сфера строительства стала на 12% менее востребованной и для пользователей Авито в Новосибирске.

— Желающих приобрести свое дело оказалось на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года, что говорит о положительной тенденции в плане восстановления рынка после пандемии, — комментирует Виктор Соковнин, руководитель макрокатегории “Товары для бизнеса”.

Какие компании продавали активнее всего

На Авито в Новосибирске во II квартале 2021 года было размещено на 13% больше предприятий в сфере торговли. Количество интернет-магазинов, выставленных на продажу, стал выше на 10%, производственных компаний — на 32%, по сравнению с предыдущим кварталом. Выбор для желающих приобрести предприятие в сфере услуг в Новосибирске стал на 9% шире, чем в I квартале. А вот расставаться с сельскохозяйственными предприятиями предприниматели не спешили, продавали их на 15% реже.

Сколько стоит стать владельцем готового бизнеса

Купить готовый бизнес в сфере сельского хозяйства в Новосибирске во II квартале 2021 года можно было в среднем за 6 000 000 рублей. Производственные предприятия стоили 1 800 000 рублей, строительные компании – 1 650 000 рублей. Организации в сфере общепита и услуг продавали в среднем за 999 000 и 550 000 рублей соответственно. Торговую компанию можно было приобрести в среднем за 700 000 рублей, предприятие в сфере развлечений — за 500 000 рублей. Интернет-магазины продавали на Авито в городе дешевле всего — в среднем за 40 000 рублей.