Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сегодня провёл заседание Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории регионов Сибири. Обсуждение состоялось при участии глав субъектов Федерации округа, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

— Принимаемые в нашей стране меры по борьбе с распространением коронавируса позволили стабилизировать обстановку и не допустить взрывного роста заболеваемости, в то же время ситуация по-прежнему требует пристального внимания и принятия оперативных решений, — отметил Сергей Меняйло.

По данным территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на утро 8 июля, в регионах Сибири зарегистрировано 48,6 тысячи инфицированных коронавирусом. В том числе за последние сутки диагноз подтверждён у 1 тысячи человек.

По словам Сергея Меняйло, особую тревогу вызывает рост летальности в регионах округа. Увеличивается и количество больных, состояние которых оценивается как тяжёлое. Сохраняются очаги в медицинских и социальных учреждениях, трудовых коллективах. В этой связи особое внимание нужно уделять обеспечению средствами защиты медицинского персонала и не допускать снижения их запасов, акцентировал внимание полномочный представитель. На постоянном контроле также должно находиться наличие необходимого количества противовирусных препаратов, которые, по рекомендациям Минздрава, являются основными для лечения больных коронавирусом.

Следует активнее проводить профилактическую работу и в местах массового пребывания населения. На данный момент в регионах Сибири ограничения постепенно ослабляются, возобновляется деятельность магазинов, предприятий сферы услуг и общественного питания. В туристических регионах – Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской области снимаются запреты на бронирование и размещение на турбазах. На этом фоне отмечаются факты невыполнения требований Роспотребнадзора.

— Не вызывает сомнения необходимость дальнейшего снятия ограничений и возвращения к работе отраслей экономики, деятельность которых была приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В то же время обязательным является соблюдение всех санитарных требований. Установленный масочный режим не должен быть формальностью, — обратился к участникам совещания полномочный представитель.

Полпред также отдельно остановился на важности дальнейшего увеличения объёмов тестирования: снимая ограничения, следует компенсировать эти решения через увеличение объёмов тестирования, таким образом своевременно выявляя заболевших на ранних стадиях и не допуская дальнейшего распространения инфекции среди контактных лиц.

— Санитарно-эпидемиологические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которые принимались ранее в регионах Сибири, дали свои результаты. При этом ситуация в округе ещё достаточно сложная. Наша общая задача – не допустить её резкого ухудшения, что может привести к возвращению установленных ранее ограничений, — считает Сергей Меняйло.

В регионах Сибири на стационарном лечении находятся более 12,6 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением — более 28 тысяч человек, сняты с медицинского наблюдения около 246,6 тысячи граждан, выздоровело более 28 тысяч граждан. За весь период эпидемии в регионах округа скончались 543 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция.

Фото: Сибирский ОИЦ