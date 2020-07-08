У новосибирцев повышается интерес к велопрогулкам

Эксперты AliExpress Россия проанализировали заказы потребителей в июне и отметили рост популярности товаров для спорта и активного отдыха, сообщили в пресс-службе компании.

— Заметно выросли продажи товаров из категорий «Велосипеды», «Рыбалка», «Кемпинг». Мы связываем это с ослаблением ограничений, а также планированием досуга и отпусков. По данным нашего исследования, многие россияне не отказываются от идеи отдохнуть этим летом. Чаще всего они рассматривают в качестве мест отдыха дачи и российские курорты, — комментирует коммерческий директор по специальным категориям AliExpress Россия Сергей Гречин.

Отмечается, что бестселлерами в категории товаров для спорта и развлечений стали велосипеды и аксессуары к ним. В течение месяца новосибирцы заказали товары из категории «Велосипеды» более тысячи раз на сумму в 3,1 млн рублей. Это в 13 раз больше, чем годом ранее.

На втором месте по популярности — товары для рыбалки. По спросу здесь лидируют поплавочные и бортовые удочки, донки и различные снасти. Всего в регионе заказали около тысячи товаров этой категории на 1,3 млн рублей. Это в 4 раз больше, чем в июне 2019 года.

Следующие по популярности среди новосибирцев — товары для кемпинга и пешего туризма. В топе покупок оказались палатки, коврики, фильтры для воды, ультралегкая посуда и походная обувь. Совокупная сумма заказов превысила миллион рублей, что больше прошлогоднего спроса в 7 раз.

Другие популярные у новосибирцев виды спорта — катание на роликах, скейтборде и верховая езда.

В категории спортивной одежды наибольшей популярностью пользуются форма для фитнеса и спортивные аксессуары. Эти товары заказывали в 6 раз чаще, чем в прошлом году. В категории спортивной обуви бестселлерами остаются кроссовки.

Опережают их только товары для дома, женское белье и смартфоны, которые традиционно являются лидерами продаж на AliExpress.

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