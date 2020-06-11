В регионе более 4 тысяч человек получат увеличенное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет

С июня 2020 года семьи с детьми в Новосибирской области начнут получать пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет в новом размере. В регионе сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 8 102,40 рублей с учетом районного коэффициента, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, выплату получат неработающие граждане на первого, второго и последующих детей. Семьям, которые в настоящее время получают соответствующее пособие, будет автоматически произведена доплата с учетом нового размера уже в июне.

Кроме того, до 16 204,80 рублей повышается максимальный размер пособия гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации.

— Базовый минимальный размер пособия был установлен еще в 2006 году, и, хотя суммы данной выплаты ежегодно индексируются, за прошедшие 13 лет кардинального увеличения пособия не производилось. Сейчас, в связи с непростыми экономическими условиями, эта мера поддержки станет наиболее эффективной для семей с маленькими детьми, особенно для молодых родителей, студентов, — сообщил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

По его словам, в Новосибирской области количество получателей, которым выплата будет предоставлена в новом размере, составляет 4 115 человек.

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