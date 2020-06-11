Форум инновационных технологий пройдет в режиме онлайн

30 июня 2020 года в режиме онлайн состоится XI Форум инновационных технологий InfoSpace – ежегодная диалоговая площадка, основной темой которого станет «Цифровое лидерство. Стратегия, кадры, технологии», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Главными темами Форума InfoSpace в 2020 году станут: поддержка производств, создающих инновационные, прорывные продукты и услуги, программа «Цифровая экономика», а также темы импортозамещения и привлечения инвестиций.

Цель Форума — выстроить конструктивный диалог между представителями делового сообщества, власти и науки, а также показать предпринимателям, как можно успешно расширять рынки сбыта, взаимодействовать с другими участниками бизнес-процесса и находить общий язык с федеральной и региональной властью.

Отмечается, что участие в Форуме InfoSpace примут представители законодательной и исполнительной власти, руководители высокотехнологичных и промышленных предприятий России и зарубежных стран, известные ученые, ведущие эксперты, крупнейшие отраслевые ассоциации.

В рамках Форума пройдет пленарное заседание с выступлением ключевых экспертов, тематические и отраслевые секции, выставка, деловые переговоры B2B и B2G на «Территории развития бизнеса». Организационно-техническое сопровождение Форума осуществляет АНО Центр поддержки и развития бизнеса «Инициатива».

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Фото с сайта форума